На Полтавщині буде чутно стрільби: у кількох громадах проводять навчання
29 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.
"29 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.
- 26 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад вже проводили навчальні стрільби.
- 28 вересня на території Гадяцької, Комишнянської, Сенчанської, Лубенської та Хорольської громад теж проводили навчальні стрільби.
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