Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

"29 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.

26 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад вже проводили навчальні стрільби.

28 вересня на території Гадяцької, Комишнянської, Сенчанської, Лубенської та Хорольської громад теж проводили навчальні стрільби.

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