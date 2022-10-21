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На Полтавщині 21 жовтня проведуть навчальні стрільби й технічний підрив: лунатимуть постріли й вибухи

21 жовтня, 2022 п'ятниця
12:04
Суспільство навчальні стрільби

У чотирьох громадах Полтавщини 21 жовтня триватимуть навчальні стрільби, ще в одній проведуть технічний підрив на кар'єрі

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"21 жовтня на території Піщанської, Сергіївської, Миргородської та Лохвицької громад проводитимуть навчальні стрільби. Також на території Горішньоплавнівської громади заплановане проведення чергового технічного вибуху на одному з кар’єрів", - попередив він.

Дмитро Лунін закликав мешканців Полтавщини зберігати спокій, якщо вони почують постріли чи вибухи.

  • 20 жовтня навчальні стрільби провели в Полтавській і Лубенській громадах областях.

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