На Полтавщині 22 липня триватимуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
У Миргородській і Лубенській громадах Полтавщини 22 липня проводитимуть навчальні стрільби, тому лунатимуть постріли
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"22 липня на території Миргородської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - наголосив він.
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