На Полтавщині 27 вересня лунатимуть технічні вибухи на кар’єрах
Сьогодні, 27 вересня, та в середу, 28 вересня, у Полтавській області лунатимуть технічні вибухи на кар’єрах
Про це повідомляє в телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
В області проведуть технічні роботи у кар'єрах. Зокрема, вибухи лунатимуть у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах.
"27 та 28 вересня заплановано технічні вибухи на кар'єрах підприємств у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій!" - написав Лунін.
Також очільник області написав, що сьогодні лунатимуть постріли у зв'язку з проведенням навчання.
"27 вересня на території Полтавської, Хорольської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - наголосив Лунін.
- Раніше повідомлялося, що 26 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад відбудуться навчальні стрільби.
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