На Полтавщині 27 вересня лунатимуть технічні вибухи на кар’єрах

Про це повідомляє в телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

В області проведуть технічні роботи у кар'єрах. Зокрема, вибухи лунатимуть у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах.

"27 та 28 вересня заплановано технічні вибухи на кар'єрах підприємств у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій!" - написав Лунін.

Також очільник області написав, що сьогодні лунатимуть постріли у зв'язку з проведенням навчання.

"27 вересня на території Полтавської, Хорольської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - наголосив Лунін.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад відбудуться навчальні стрільби.