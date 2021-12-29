На Полтавщині через негоду скасували близько 20 міжміських автобусних рейсів

Про це повідомила керівниця центрального автовокзалу Полтави Оксана Левенко, передає Суспільне.



Зокрема не буде автобусів у бік Дніпра, Глобиного, Кам'янського, Кривого Рогу та Кобеляк. Останній рейс мають намір відновити в другій половині дня. Щодо решти зараз інформації немає.



Автобуси в бік Лубен, Пирятина, Решетилівки та Лохвиці їздять у звичайному режимі.



Оксана Левенко пояснила, що скасування автобусних рейсів спричинені ожеледицею на автошляхах і снігопадом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb