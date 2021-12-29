На Полтавщині через негоду скасували близько 20 міжміських автобусних рейсів
29 грудня через погіршення погоди було скасовано близько 20 міжміських автобусних рейсів з Полтавського автовокзалу
Про це повідомила керівниця центрального автовокзалу Полтави Оксана Левенко, передає Суспільне.
Зокрема не буде автобусів у бік Дніпра, Глобиного, Кам'янського, Кривого Рогу та Кобеляк. Останній рейс мають намір відновити в другій половині дня. Щодо решти зараз інформації немає.
Автобуси в бік Лубен, Пирятина, Решетилівки та Лохвиці їздять у звичайному режимі.
Оксана Левенко пояснила, що скасування автобусних рейсів спричинені ожеледицею на автошляхах і снігопадом.
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