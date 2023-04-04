Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Скорочуємо тривалість комендантської години на Полтавщині. За рішенням Ради оборони області з 5 квітня комендантська година триватиме з 00:00 до 04:00", - написав він.

"Це крок назустріч бізнесу, який працює, зокрема, у сферах громадського харчування й торгівлі, щоби заклади могли подовжити роботу, а працівники – дістатися додому", - додав чиновник.