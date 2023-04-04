На Полтавщині менш ніж за місяць знову змінили тривалість комендантської години
У Полтавській області знову змінили тривалість комендантської години. Починаючи з 5 квітня, вона триватиме з 00:00 до 04:00
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Скорочуємо тривалість комендантської години на Полтавщині. За рішенням Ради оборони області з 5 квітня комендантська година триватиме з 00:00 до 04:00", - написав він.
"Це крок назустріч бізнесу, який працює, зокрема, у сферах громадського харчування й торгівлі, щоби заклади могли подовжити роботу, а працівники – дістатися додому", - додав чиновник.
- Востаннє тривалість комендантської години на Полтавщині змінювали 27 березня, нині вона триває з 23:00 до 04:00.
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