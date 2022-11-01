На Полтавщині повітряна тривога. В напрямку області з боку Дніпра летять ворожі дрони
У напрямку Полтавської області з боку Дніпропетровщини летять дрони-камікадзе, запущені російськими агресорами
Про це в Телеграмі написав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Із напрямку Дніпропетровської області на Полтавщину рухаються БПЛА", - написав він.
Голова ОВА закликав усіх залишатися в укриттях.
"Суспільне" повідомляє, що у Дніпрі чутно вибухи. Не виключено, що українські ППО так зустрічають непроханих гостей з Ірану.
- Як повідомлялося, минулої ночі над Полтавською областю було збито три дрони-камікадзе. Чотири ворожі БПЛА впали на цивільні об’єкти.
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