Ворог атакувава Полтавщину з допомогою дронів. Працювала ППО
На Полтавщині вже вдруге від початку доби лунала повітряна тривога та було чутно вибухи
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше", - написав очільник області у телеграм.
Згодом Дмитро Лунін додав, що область атакували з допомогою безпілотників:
"Над Полтавщиною ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю. Залишаємося в укриттях!".
Після того, як пролунав відбій тривоги, що тривала понад три години, голова Полтавської ОВА написав, що чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти:
"На місці працюють рятувальники та приборкують пожежу, попередньо жертв немає".
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