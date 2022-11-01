Ворог атакувава Полтавщину з допомогою дронів. Працювала ППО

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше", - написав очільник області у телеграм.

Згодом Дмитро Лунін додав, що область атакували з допомогою безпілотників:

"Над Полтавщиною ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю. Залишаємося в укриттях!".

Після того, як пролунав відбій тривоги, що тривала понад три години, голова Полтавської ОВА написав, що чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти:

"На місці працюють рятувальники та приборкують пожежу, попередньо жертв немає".

31 жовтня РФ завдала масованого удару по території України: постраждав Київ, Київщина, Харків, Черкащина, Запоріжжя, Вінниччина та Хмельниччина.

У Кривому Розі ракета влучила в промислове підприємство.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що внаслідок масованої атаки 31 жовтня відбулось часткове знеструмлення та екстрено запроваджено графіки відключення споживачів в Києві, Черкасах, Запоріжжі та у Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb