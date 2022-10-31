Через обстріли електроенергію вимикатимуть у 6 регіонах України

Про це він пише у своєму facebook.

Галущенко розповів, що внаслідок цієї масованої атаки відбулось часткове знеструмлення та екстрено запроваджено графіки відключення споживачів в Києві, Черкасах, Запоріжжі та у Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях.

Він наголошує, що наразі важливо економити електрику, адже зниження навантаження на енергомережу допоможе енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах.

"Сьогодні зранку відбувся черговий варварський напад на енергетичну систему України. Ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації. Прошу всіх українців у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії", - пише він.

31 жовтня РФ завдала масованого удару по території України: постраждав Київ, Київщина, Харків, Черкащина, Запоріжжя, Вінниччина та Хмельниччина.

У Кривому Розі ракета влучила в промислове підприємство..

Через масовані ракетні удари російської армії по Києву 80% містян залишились без водопостачання.

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