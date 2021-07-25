На Полтавщині самоскид зім'яв легковика: 4 загиблих

Про це передає Еспресо.TV.



"25 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р 60 "Кролевець - Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи", - наводять подробиці рятувальники.



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Для вивільнення тіл загиблих, на місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.



Як видно на світлині, йдеться про лобове зіткнення за участю самоскиду МАЗ.





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