На Полтавщині викрали бізнесмена й вимагали в нього $1 млн: поліція підозрює трьох іноземців

Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.



Зловмисників підозрюють у готуванні до умисного вбивства викраденої людини; незаконному позбавленні волі та викраденні людини, з корисливих мотивів, яке супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, застосуванням зброї; вимаганні передачі чужого майна, з погрозою вбивства; незаконному заволодінні транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України).



За інформацією слідства, 30 грудня 2021 року у Пирятині Полтавської області чоловіки силоміць заштовхали на заднє сидіння автомобіля місцевого підприємця й вивезли на Київщину. Зупинивши авто на околиці Ірпеня, вони вимагали в чоловіка $400 тис., а потім збільшили суму до $1 млн, погрожуючи насильством і вбивством. Отримавши відмову, потерпілого привезли до лісового масив, де погрожували зброєю та побили до втрати свідомості. У подальшому чоловіка утримували в одному з будинків Києва.



Плануючи вбивство бізнесмена, зловмисники заздалегідь придбали лопати, надувний човен, металеву гантель вагою 20 кг і дріт.



Уночі на 8 січня 2022 року на березі Дніпра поліцейські виявили двох підозрюваних, ще одного затримали в будинку, де тримали підприємця.



Зараз вирішується питання про обрання викрадачам чоловіка запобіжних заходів у виді тримання під вартою.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb