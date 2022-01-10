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На Полтавщині викрали бізнесмена й вимагали в нього $1 млн: поліція підозрює трьох іноземців

10 січня, 2022 понедiлок
21:44
Кримінал

Поліція оголосила про підозру трьом іноземцям, які в Пирятині Полтавської області викрали підприємця, вимагаючи в нього $1 млн

Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.

Зловмисників підозрюють у готуванні до умисного вбивства викраденої людини; незаконному позбавленні волі та викраденні людини, з корисливих мотивів, яке супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, застосуванням зброї; вимаганні передачі чужого майна, з погрозою вбивства; незаконному заволодінні транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України).

За інформацією слідства, 30 грудня 2021 року у Пирятині Полтавської області чоловіки силоміць заштовхали на заднє сидіння автомобіля місцевого підприємця й вивезли на Київщину. Зупинивши авто на околиці Ірпеня, вони вимагали в чоловіка $400 тис., а потім збільшили суму до $1 млн, погрожуючи насильством і вбивством. Отримавши відмову, потерпілого привезли до лісового масив, де погрожували зброєю та побили до втрати свідомості. У подальшому чоловіка утримували в одному з будинків Києва.

Плануючи вбивство бізнесмена, зловмисники заздалегідь придбали лопати, надувний човен, металеву гантель вагою 20 кг і дріт.

Уночі на 8 січня 2022 року на березі Дніпра поліцейські виявили двох підозрюваних, ще одного затримали в будинку, де тримали підприємця.

Зараз вирішується питання про обрання викрадачам чоловіка запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
 

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Новини
затримання
іноземці
Полтавщина
підозра
підприємець
викрадення людей
Офіс генпрокурора
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