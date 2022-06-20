На Полтавщині загорівся військовий автомобіль з боєкомплектом
На залізничному переїзді в селі Руденківка у Полтавській області сталося загоряння військового автомобіля
Про це інформує голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
Як повідомляє Лунін, загоряння загасили. Зазначається, що один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні.
Піротехніки обстежують територію.
Як повідомлялося раніше, на залізничному переїзді в селі Руденківка, що на Полтавщині, загорівся військова автівка, яка перевозила боєкомплект. Тривала детонація.
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