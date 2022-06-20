Про це інформує голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Як повідомляє Лунін, загоряння загасили. Зазначається, що один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні.

Піротехніки обстежують територію.

Як повідомлялося раніше, на залізничному переїзді в селі Руденківка, що на Полтавщині, загорівся військова автівка, яка перевозила боєкомплект. Тривала детонація.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb