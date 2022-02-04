На Полтавщині зіткнулися мікроавтобус, дві вантажівки і легковик, госпіталізовано 11 людей
Ввечері 3 лютого в Лубенському районі Полтавської області сталася ДТП за участі вантажівки Renault Magnum, легковика Cherry Amulet, мікроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter і сідлового тягача Volvo з напівпричепом SANTI
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.
Унаслідок ДТП 11 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Пирятинської, Лубенської і Сумської місцевих лікарень. Серед травмованих - водій Cherry Amulet 1981 р. н., 40-річний водій Mercedes-Benz-Sprinter, а також 9 пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість постраждалих - жителі Сумщини та Київщини.
Вантажівкою Renault Magnum керував 64-річний чоловік, за кермом тягача Volvo перебував водій 1998 р. н.
ДТП розслідують за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Водночас ДСНС повідомляє, що мікроавтобус прямував за маршрутом Київ-Ромни.
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