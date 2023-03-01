На порталі Дія віднині можна отримати витяг про місце проживання дитини
Міністерство цифрової трансформації дозволило на порталі Дія отримати витяг про місце проживання дитини. Раніше це послуга була доступна лише у застосунку
Про це інформують в Мінцифри.
"Витяг про місце проживання дитини доступний і на порталі Дія. Раніше отримати послугу можна було у смартфоні, а тепер і на комп’ютері. Оформлюйте документ онлайн на порталі Дія та завантажуйте в PDF-форматі протягом кількох хвилин", - пише пресслужба.
Повідомляється, щоб отримати документ, необхідно: авторизуватися на порталі Дія, у розділі "Послуги" обрати "Довідки та витяги", натиснути "Витяг про місце проживання", обрати - отримати витяг, вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини.
"Кілька хвилин ви отримуєте довідку, яку не потрібно носити з собою. Створюємо професійний сервіс для українців", - наголошують у відомстві.
- Наприкінці грудня в Дії також стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія й отримання виписки про несудимість.
- Крім того, стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України не планує запроваджувати нові сервіси у Дії, щоб відправляти повістки.
- Подати заяву про реєстрацію шлюбу можна від 27 лютого онлайн в Дії. Розробники завершили тестування послуги в застосунку.
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