Про це інформують в Мінцифри.

"Витяг про місце проживання дитини доступний і на порталі Дія. Раніше отримати послугу можна було у смартфоні, а тепер і на комп’ютері. Оформлюйте документ онлайн на порталі Дія та завантажуйте в PDF-форматі протягом кількох хвилин", - пише пресслужба.

Повідомляється, щоб отримати документ, необхідно: авторизуватися на порталі Дія, у розділі "Послуги" обрати "Довідки та витяги", натиснути "Витяг про місце проживання", обрати - отримати витяг, вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини.

"Кілька хвилин ви отримуєте довідку, яку не потрібно носити з собою. Створюємо професійний сервіс для українців", - наголошують у відомстві.