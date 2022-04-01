На порталі "Дія" знову можна внести зміни до ФОП чи закрити його

Про це повідомила Мінцифра.



"Внести зміни чи закрити ФОП знову можна в Дії. Послуги знову доступні на порталі Дія. Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили", - заявили в міністерстві.



Відтепер знову можна внести зміни до ФОП або закрити його.



"Також на днях запрацювала найшвидша реєстрація бізнесу у світі - автоматична реєстрація ФОП. Послугою через Дію скористалося 1800 людей із моменту її поновлення", - наголосили в Мінцифрі.

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