На порталі "Дія" знову можна внести зміни до ФОП чи закрити його
На порталі "Дія" відновила роботу функція внесення змін або закриття ФОП, також можна втоматично зареєструвати його
Про це повідомила Мінцифра.
"Внести зміни чи закрити ФОП знову можна в Дії. Послуги знову доступні на порталі Дія. Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили", - заявили в міністерстві.
Відтепер знову можна внести зміни до ФОП або закрити його.
"Також на днях запрацювала найшвидша реєстрація бізнесу у світі - автоматична реєстрація ФОП. Послугою через Дію скористалося 1800 людей із моменту її поновлення", - наголосили в Мінцифрі.
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