Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Старт конкурсів – 11 жовтня.

Згідно з повідомленням Мінфіну, кандидати, які хочуть взяти участь у конкурсі, мають подати документи до 11 листопада включно.

Серед вимог до кандидатів – можливість приділяти роботі у раді не менше 50 робочих днів на рік та бути присутніми на засіданнях ради, які проводитимуться у Києві, коли ситуація з безпекою дозволить провести таку зустріч у Києві.

Крім того, претенденти повинні володіти не менш ніж двома компетенціями та спеціальними знаннями, визначеними матрицею профілю спостережної ради.

Раніше, Міністерство фінансів затвердило рекрутингову компанію "Екзек'ютів Серч Юкрейн" для пошуку претендентів на посаду незалежних членів у наглядову раду державного ПриватБанку, "Педерсен енд партнерс" – для пошуку кандидатів у спостережну раду Укрексімбанку, а також "Ворд Хавел Україна" – для підбору наглядової ради Ощадбанку.

Нагадаємо, колишній голова правління Ощадбанку Андрій Пишний 7 жовтня очолив НБУ.

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