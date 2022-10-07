Пишного призначили головою НБУ

Про це повідомляє Еспресо.

Його кандидатуру підтримали 290 нардепів Пишний обіймав посаду голови правління Ощадбанку з 2014 до 2020 року.

Під час свого виступу на засідання Пишний наголосив, що ухвалені рішення щодо обмежень під час війни вважає цілком адекватними.

"Гроші на покриття дефіциту (більше 30 млрд $) нам потрібні і на скільки я знаю, їх готові надати міжнародні партнери. Але для цього потрібен МВФ. Дизайн внутрішньої боргової політики має бути погоджений з міжнародними партнерами", - сказав він.

Щодо курсу він наголосив, що зараз не готовий його прогнозувати.

"Я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету. Але це залежить від наших міжнародних партнерів і їх підтримки", - сказав голова НБУ.

За словами Пишного, облікова ставка 25% адекватна і поки буде зберігатися такою ж.

У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

6 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку в період його керівництва "Укргазбанком", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

Верховна Рада України звільнила з посади голови Національного банку Кирила Шевченка.

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