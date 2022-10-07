English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Пишного призначили головою НБУ

Пишного призначили головою НБУ

7 жовтня, 2022 п'ятниця
12:16
Суспільство Андрій Пишний

Новим головою Національного банку України став Андрій Пишний

Про це повідомляє Еспресо.

Його кандидатуру підтримали 290 нардепів Пишний обіймав посаду голови правління Ощадбанку з 2014 до 2020 року. 

Під час свого виступу на засідання Пишний наголосив, що  ухвалені рішення щодо обмежень під час війни вважає цілком адекватними.

"Гроші на покриття дефіциту (більше 30 млрд $) нам потрібні і на скільки я знаю, їх готові надати міжнародні партнери. Але для цього потрібен МВФ. Дизайн внутрішньої боргової політики має бути погоджений з міжнародними партнерами", - сказав він.

Щодо курсу він наголосив, що зараз не готовий його прогнозувати.

"Я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету. Але це залежить від наших міжнародних партнерів і їх підтримки", - сказав голова НБУ.

За словами Пишного, облікова ставка 25% адекватна і поки буде зберігатися такою ж.

  • У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям.

  • Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

  • 6 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку в період його керівництва "Укргазбанком", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

  • Верховна Рада України звільнила з посади голови Національного банку Кирила Шевченка.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
НБУ
Читайте також:
російські окупанти
6 жовтня, 2022 четвер
У Херсоні величезна кількість російських військових, щоночі вони переміщують техніку, - журналіст Нікітенко
Марія Захарова
5 жовтня, 2022 середа
МЗС Казахстану викликало посла РФ через висловлювання Захарової стосовно дипломата з України
Світлана Тихановська
5 жовтня, 2022 середа
"Ми просимо вашої підтримки": Світлана Тихановська звернулася до України
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.23
    Купівля 40.23
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 38.98
    Продаж 40.04
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
7 жовтня
13:14
Путін Ердоган
Ердоан знову говорив із Путіним щодо війни в України
13:05
Ексклюзив
Економіка Росії
Мобілізація – один з чинників початку відмирання економіки Росії, - консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус
13:03
прапор України
ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині
13:00
затримання угруповання, яким керував Ілля Кива
Підробляли також наркоторгівлею: У Києві знешкодили угруповання, яким із РФ керував Кива
13:00
Путін
Людина з близького оточення Путіна прямо висловлювала свою незгоду з його діями щодо війни в Україні, - WP
12:35
ЗСУ
ЗСУ показали знищений ними штаб окупантів на Херсонщині
12:32
OPINION
Богдан Данилишин
Експорт товарів у вересні вперше після початку війни перевищив $4 млрд. Тижневий економічний огляд
12:26
На фото: постер з лауреатами Нобелівської премії миру
Нобелівську премію миру отримали опозиціонер з Білорусі та правозахисні організації з України та РФ
12:23
ЗСУ
ВМС за добу знищили понад 60 окупантів, 5 танків, кілька гаубиць, самохідну гармату та машини армії РФ
12:19
Жозеп Боррель
Військова допомога для України: Боррель розраховує на підтримку лідерів ЄС
12:13
Японія
Японія ввела санкції проти 80 росіян і 9 організацій РФ
12:01
Бронемашини, "швидкі" та 5 тонн медтоварів. Іспанія надала Україні партію допомоги
Бронемашини, "швидкі" та 5 тонн медтоварів. Україна отримала партію допомоги від Іспанії
12:00
На фото: португальський гурт One Time Child
Португальські рокери з One Time Child разом з українкою записали пісню "Російський військовий корабель"
11:45
ЗСУ
ЗСУ показали, як знищили російський танк із близької відстані
11:43
Ексклюзив
опалення, тарифи, газ
Україна запровадить режим економії опалення, як це прийнято в інших країнах Європи , - виконавчий директор Асоціації міст Слобожан
11:37
Михайло Подоляк, Офіс президента
Меркель заявила, що без РФ "не буде міцного миру": у Зеленського відповіли
11:37
Роберта Метсола
Україні потрібні танки і країни-члени можуть їх надати, - голова Європарламенту
11:24
Сумщина
Росіяни ввечері й уранці обстріляли Сумщину: пошкоджено будинок культури, адмінбудівлю
11:13
Стівен Кінг
"Забирайся з України!": Стівен Кінг від імені всього світу звернувся до Росії
11:09
Українські воїни звільнили село Греківка Луганської області
Українські воїни звільнили село Греківка Луганської області
11:06
Анонс
війна та волонтери
Як родини Фінляндії допомагають українським воїнам
11:05
Путін
"Страх без поваги": джерела у Кремлі та уряді РФ заявляють, що Путін вже не попереджає про свої рішення, - росЗМІ
11:02
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
10:56
Огляд
що дивитись на вихідних
Історія Монро, Єлизавети ІІ та комедія про атомну катастрофу: що дивитись на вихідних
10:52
Ексклюзив
Сергій Згурець
Далекобійні системи та авіація ЗСУ є важливими складовими для перелому спротиву окупантів на правобережжі Дніпра, - Згурець
10:51
Хабарі та майно власника російського паспорта Богдана Львова
10:49
На фото: співак JULIK
Переоцінка цінностей через війну: співак Julik презентував нову пісню
10:48
Ексклюзив
сільське господарство, фермерство, урожай
Війна призвела до реформування українського сільського господарства, - нардеп Соломчук
10:47
Миколаїв, обстріли
Миколаїв атакували російській дрони, по області гатили з літаків: постраждали дві людини
10:42
Втрати окупантів
Близько 350 окупантів, 17 танків, 10 дронів і гелікоптер: втрати РФ за добу
10:37
Оновлено
Запоріжжя
Окупанти завдали удару по Запоріжжю: ракета впала у двір багатоповерхівки, є руйнування та постраждалі
10:25
OPINION
Віталій Портников
Путін відзначає ювілей в умовах політичного фіаско
10:24
На фото вертоліт Ка-52
На Півдні ППО збила ударний вертоліт росіян "Алігатор"
10:22
Юлія Тимошенко
На тлі ікон та українського прапора: Тимошенко похизувалась, як їсть пиріжок з McDonaldʼs
10:19
ЗАЕС окупанти
Росіяни вкрали печатку ЗАЕС
10:16
СБУ показала покинуту позицію окупантів
"Ділили стіл і сон зі свинями": СБУ показала покинуту позицію окупантів на Херсонщині
10:06
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Південь зараз більше потрібен росіянам, ніж інші напрямки, - полковник СБУ Костенко
09:56
прапор України
Над Великою Олександрівкою на Херсонщині підняли український прапор
09:54
На фото: постер фествалю All About Freedom Festival
На кінофестивалі у Польщі покажуть фільми про війну в Україні
09:52
Оновлено
Удар по Запоріжжю
Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 12
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV