Пишного призначили головою НБУ
Новим головою Національного банку України став Андрій Пишний
Про це повідомляє Еспресо.
Його кандидатуру підтримали 290 нардепів Пишний обіймав посаду голови правління Ощадбанку з 2014 до 2020 року.
Під час свого виступу на засідання Пишний наголосив, що ухвалені рішення щодо обмежень під час війни вважає цілком адекватними.
"Гроші на покриття дефіциту (більше 30 млрд $) нам потрібні і на скільки я знаю, їх готові надати міжнародні партнери. Але для цього потрібен МВФ. Дизайн внутрішньої боргової політики має бути погоджений з міжнародними партнерами", - сказав він.
Щодо курсу він наголосив, що зараз не готовий його прогнозувати.
"Я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету. Але це залежить від наших міжнародних партнерів і їх підтримки", - сказав голова НБУ.
За словами Пишного, облікова ставка 25% адекватна і поки буде зберігатися такою ж.
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