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Голова НБУ Шевченко заявив про відставку, пояснивши її проблемами зі здоров'ям

4 жовтня, 2022 вiвторок
19:53
Суспільство Кирило Шевченко

У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям

Про це Кирило Шевченко написав на своїй сторінці у фейсбук.

"Друзі, через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу й надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України", - написав Шевченко.

Шевченко підкреслив, що звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням прийняти його заяву.

"Сьогодні НБУ дійсно сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. І зберігає свою здатність бути основою післявоєнного відновлення економіки та спрямовувати на це весь фінансовий сектор. Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі", - додав Шевченко.

Довідково. Кирила Шевченка 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила головою Національного банку України.

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Верховна Рада
НБУ
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