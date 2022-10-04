Голова НБУ Шевченко заявив про відставку, пояснивши її проблемами зі здоров'ям

Про це Кирило Шевченко написав на своїй сторінці у фейсбук.

"Друзі, через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу й надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України", - написав Шевченко.

Шевченко підкреслив, що звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням прийняти його заяву.

"Сьогодні НБУ дійсно сильніший, ніж будь-коли, у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходить перевірку війною. І зберігає свою здатність бути основою післявоєнного відновлення економіки та спрямовувати на це весь фінансовий сектор. Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі", - додав Шевченко.

Довідково. Кирила Шевченка 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила головою Національного банку України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb