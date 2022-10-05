Зеленський вніс у парламент подання про звільнення Шевченка з посади голови НБУ
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України
Проєкт постанови про звільнення Шевченка зареєстровано сьогодні, 5 жовтня, за номером 8104.
"Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України вношу подання про звільнення К.Шевченка з посади Голови Національного банку України. Оголошувати це подання уповноважую Представника Президента України у Верховній Раді України Ф.Веніславського", – зазначено в поданні.
Дещо раніше народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі писав, що новим головою Нацбанку стане Андрій Пишний, а призначать його ще цього тижня. Нардеп Олексій Гончаренко також зазначав, що головним претендентом на посаду очільника Нацбанку є Андрій Пишний, який був головою правління Ощадбанку з 2014 по 2020 рік.
- У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям
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