Зеленський вніс у парламент подання про звільнення Шевченка з посади голови НБУ

Проєкт постанови про звільнення Шевченка зареєстровано сьогодні, 5 жовтня, за номером 8104.

"Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України вношу подання про звільнення К.Шевченка з посади Голови Національного банку України. Оголошувати це подання уповноважую Представника Президента України у Верховній Раді України Ф.Веніславського", – зазначено в поданні.

Дещо раніше народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі писав, що новим головою Нацбанку стане Андрій Пишний, а призначать його ще цього тижня. Нардеп Олексій Гончаренко також зазначав, що головним претендентом на посаду очільника Нацбанку є Андрій Пишний, який був головою правління Ощадбанку з 2014 по 2020 рік.