На правобережжі Херсонщини росіяни скидають із дронів боєприпаси на цивільних, - Гуменюк
На деокупованій частині Херсонщини окупанти не можуть повноцінно застосовувати артилерію, тому скидають на цивільних боєприпаси з дронів
Про це розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері Еспресо.
За її словами, окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення на правому березі Херсонщини, намагаються тиснути на людей.
"Зокрема, усвідомлюючи, що вибиття нашою контрбатарейною роботою їхніх артилерійських позицій призводить до того, що росіяни не можуть повноцінно використовувати артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, вони почали застосовувати дрони зі скиданням боєзапасу на цивільних людей. Ми закликаємо місцеве населення бути обачними, стежити за повітрям, небом і не скупчуватися", - наголосила Наталія Гуменюк.
- 3 березня на Херсонщині росіяни обстріляли багатоквартирні будинки й підприємство, убили людину, ще десятьох поранили.
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