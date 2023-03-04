Про це розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері Еспресо.

За її словами, окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення на правому березі Херсонщини, намагаються тиснути на людей.

"Зокрема, усвідомлюючи, що вибиття нашою контрбатарейною роботою їхніх артилерійських позицій призводить до того, що росіяни не можуть повноцінно використовувати артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, вони почали застосовувати дрони зі скиданням боєзапасу на цивільних людей. Ми закликаємо місцеве населення бути обачними, стежити за повітрям, небом і не скупчуватися", - наголосила Наталія Гуменюк.