Про це повідомляє AP.

За підсумками другого туру виборів Наташа Пірц Мусар набирає 54% голосів, а її конкурент - колишній міністр закордонних справ Анже Логар - 46%.

Пірц Мусар стане першою жінкою на посаді президента Словенії.

Раніше вона представляла інтереси дружини колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа - Меланії Трамп у провадженнях про авторські права та інших справах у Словенії, де народилася експерша леді США.

Наташа Пірц Мусар змінить на посаді президента Словенії Борута Пахора 22 грудня 2022 року.

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