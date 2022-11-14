На президентських виборах у Словенії перемогла юристка, пов'язана з дружиною Трампа
Президентські вибори у Словенії вперше виграла жінка, юристка Наташа Пірц Мусар, яка раніше представляла інтереси дружини експрезидента США Дональда Трампа - Меланії Трамп
Про це повідомляє AP.
За підсумками другого туру виборів Наташа Пірц Мусар набирає 54% голосів, а її конкурент - колишній міністр закордонних справ Анже Логар - 46%.
Пірц Мусар стане першою жінкою на посаді президента Словенії.
Раніше вона представляла інтереси дружини колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа - Меланії Трамп у провадженнях про авторські права та інших справах у Словенії, де народилася експерша леді США.
Наташа Пірц Мусар змінить на посаді президента Словенії Борута Пахора 22 грудня 2022 року.
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