На Прикарпатті росіяни знову поцілили у Бурштинську ТЕС, - ОВА

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Ворог атакує об’єкти критичної інфраструктури. На жаль, сьогодні знову наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Бурштинській ТЕС. Внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає", - сказала Світлана Онищук.

Голова ОВА просить обмежити використання електричних приладів, які споживають багато електроенергії, з 17:00 до 23:00.

"В області вдалося спільним зусиллями зменшити споживання електрики майже на 15%. Але потрібно продовжити економне споживання електрики", - додала Онищук.

О 16:39 голова Івано-Франківської ОВА повідомила, що пожежу на Бурштинській ТЕС ліквідовано.

Під час масованого обстрілу України 10 жовтня чотири російські снаряди влучили в Бурштинську ТЕС.

11 жовтня, рада оборони Прикарпаття прийняла рішення перекривати дорогу до Бурштинської ТЕС під час повітряних тривог, щоб мінімізувати наслідки ракетних ударів.

Івано-Франківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами обстрілу Бурштинської ТЕС

Нардеп Михайло Волинець вважає, що ударом по Бурштинській ТЕС Росія намагалась злякати Європу.

Відновлення окремого обладнання може тривати від кількох тижнів до місяців

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