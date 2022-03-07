На Прикарпатті спіймали киянку, яка передавала РФ дані про роботу військового аеродрому

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Еспресо.TV.



За даними слідства, підозрювана ще з грудня 2021 року збирала інформацію про роботу аеродрому військової частини на Прикарпатті та передавала її представникам Російської Федерації. Для цього жінка поселилась неподалік аеродрому, вивчала місця посадкового курсу літаків, а також фіксувала за допомогою фото і відеозйомки факти вильотів літаків і надсилала дані загарбникам.



Відтак, дії підозрюваної можна кваліфікувати як допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Їй вже повідомили про підозру у державній зраді (ч .1 ст. 111 КК України).



Також прокурори скерували до суду клопотання про обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



