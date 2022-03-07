На Прикарпатті спіймали киянку, яка передавала РФ дані про роботу військового аеродрому
Правоохоронці повідомили про підозру киянці, яка збирала дані про роботу військового аеродрому на Франківщині та передавала їх Росії.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Еспресо.TV.
За даними слідства, підозрювана ще з грудня 2021 року збирала інформацію про роботу аеродрому військової частини на Прикарпатті та передавала її представникам Російської Федерації. Для цього жінка поселилась неподалік аеродрому, вивчала місця посадкового курсу літаків, а також фіксувала за допомогою фото і відеозйомки факти вильотів літаків і надсилала дані загарбникам.
Відтак, дії підозрюваної можна кваліфікувати як допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Їй вже повідомили про підозру у державній зраді (ч .1 ст. 111 КК України).
Також прокурори скерували до суду клопотання про обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Нагадаємо, Служба безпеки України затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві.
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