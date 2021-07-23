На Прикарпатті у спортивному таборі отруїлися 17 людей
В Івано-Франківській області 16 дітей та один дорослий, які приїхали на спортивні збори у селищі Яблуниця, потрапили до лікарні з отруєнням
Про це передає пресслужба поліції.
Як зазначається, 22 липня до поліції Яремчанщини надійшло повідомлення з районної лікарні про поступлення на приймальний покій хворих із спортивного табору.
Наразі йдеться про 1 дорослого та 16 дітей віком 7-13 років, які відпочивали в одному із комплексів, що знаходиться у Яблуниці, Поляницької ОТГ.
Їх попередній діагноз від медичних працівників – гострий гастроентерит. Стан хворих середньої важкості, їх доставлено у лікарні Яремча і Надвірної.
Поліцейські попередньо встановили, що у вказаний комплекс на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини віком від 6 і до 16 років, а також дорослі - 22 батьків та 11 тренерів. Йдеться про мешканців Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей.
Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
На місці події продовжують працювати поліцейські Яремчанщини.
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