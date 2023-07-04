Про це повідомила пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на Кільський інститут світової економіки.

Зазначається, що кошти виділяли на грошові виплати, житло, медичну допомогу, освітні послуги, харчові продукти та засоби першої необхідності.

Найбільшу суму коштів витратила Польща - понад 12 млрд євро. Трохи менше, 11 млрд євро, - Німеччина. Значні кошти на прихисток для українців витратили також Чехія (2,94 млрд євро), Іспанія (2,24 млрд євро), Франція (2,04 млрд євро), Румунія (1,26 млрд євро), Швейцарія (1,16 млрд євро) та Італія (1,15 млрд євро).

У досліджені вказано, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.

Біженці з України у світі

За даними ООН, загалом кількість українських біженців за кордоном нині сягає 6,3 мільйона людей. Це наймасштабніший потік утікачів з часів Другої світової війни. Більшість біженців - жінки та діти.

Найбільше біженців з України прихистила Німеччина - 1 мільйон 70 тисяч, наступною йде Польща, у якій мешкає майже 993 тисячі українців. У трійку європейських країн, які обирають українські біженці увійшла також Чехія, у країні мешкає близько 342 тисяч наших людей.

Крім того, 203 тис. українців знайшли прихисток у Великій Британії, по 182 тис. – в Іспанії та Італії, понад 160 тис. — у Болгарії, 134 тис. – у Румунії, 109 тис. – у Молдові та 102 ти. – у Словаччині. У звіті ООН також зазначено, що понад 100 тисяч українських біженців перебувають у Канаді та США.

20 червня, у Всесвітній день біженців, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що більш ніж 5 млн українців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента у ЄС.