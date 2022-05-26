На пунктах пропуску для виїзду з України до Польщі й Угорщини утворилися черги
Станом на 6:00 26 травня на пунктах пропуску виїзду з України "Грушів", "Краківець", "Шегині" й "Лужанка" утворилися черги
Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у фейсбуці.
На пунктах пропуску "Грушів" стоять три автобуси, на пункті "Краківець" - п'ять автобусів і 50 легковиків. На пункті пропуску "Шегині" - черга з чотирьох автобусів і 60 авто. На пунктах "Ягодин", "Устлуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Смільниця" - без черг.
На виїзд до Угорщини чекають 10 легковиків на пункті пропуску "Лужанка". На пунктах пропуску "Тиса", "Дзвінкове", "Косино" й "Вилок" черги відсутні.
На пунктах пропуску для виїзду до Словаччини, Румунії й Молдови черг також немає.
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