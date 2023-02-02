Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни вирішили поставити на ракети Х-101 так звані теплові пастки, які мають відвертати зенітні ракети, а конкретно ракети до переносних ЗРК на етапі польоту. Така "інновація" на російських ракетах виглядає загрозливою, тому що відображає загальну логіку дій російського воєнно-промислового комплексу. Росіяни вже зрозуміли, що кількісними показниками нас не задавлять. І вони намагаються зробити так, щоб кожна ракета змогла ефективно долати нашу ППО", - пояснив Киричевський.

Військовий експерт також додав, що крилаті ракети - це малорозмірний літальний апарат. Довжина фюзеляжу всього 5 метрів, багато теплових пасток туди не поставиш.

"Відповідно, по-перше, на ракети може бути встановлена обмежена кількість теплових пасток. По-друге, бортова електроніка на цих ракетах може дати команду на відстріл або наближаючись до цілі, або засікши наведення ракети з ПЗРК, але тут теж починаються технологічні нюанси: коли має електроніка давати команду на відстріл? Таким чином, росіяни почали модернізувати ракети Х-101 ще два місяці тому, але два місяці жодного разу не було зафіксовані ці теплові пастки", - підкреслив Киричевський.

Росія завела частину ракетоносіїв у Чорному морі до пунктів базування. Наразі на бойовому чергуванні перебуває лише один носій крилатих ракет "Калібр"

Президент РФ Володимир Путін хоче довести своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і тому знову нападе на Київ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



