На ракети Х-101 росіяни вирішили поставити теплові пастки, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що росіяни намагаються модернізувати крилаті ракети
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни вирішили поставити на ракети Х-101 так звані теплові пастки, які мають відвертати зенітні ракети, а конкретно ракети до переносних ЗРК на етапі польоту. Така "інновація" на російських ракетах виглядає загрозливою, тому що відображає загальну логіку дій російського воєнно-промислового комплексу. Росіяни вже зрозуміли, що кількісними показниками нас не задавлять. І вони намагаються зробити так, щоб кожна ракета змогла ефективно долати нашу ППО", - пояснив Киричевський.
Військовий експерт також додав, що крилаті ракети - це малорозмірний літальний апарат. Довжина фюзеляжу всього 5 метрів, багато теплових пасток туди не поставиш.
"Відповідно, по-перше, на ракети може бути встановлена обмежена кількість теплових пасток. По-друге, бортова електроніка на цих ракетах може дати команду на відстріл або наближаючись до цілі, або засікши наведення ракети з ПЗРК, але тут теж починаються технологічні нюанси: коли має електроніка давати команду на відстріл? Таким чином, росіяни почали модернізувати ракети Х-101 ще два місяці тому, але два місяці жодного разу не було зафіксовані ці теплові пастки", - підкреслив Киричевський.
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