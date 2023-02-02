Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Путін думає наступати з двох-трьох напрямків і може знову атакувати Київ, - прем'єр Польщі Моравецький

Путін думає наступати з двох-трьох напрямків і може знову атакувати Київ, - прем'єр Польщі Моравецький

2 лютого, 2023 четвер
12:39
Світ Матеуш Моравецький

Президент РФ Володимир Путін хоче довести своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і тому знову нападе на Київ

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Згідно з усією інформацією, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один російський наступ, можливо, у березні чи квітні, і це буде дуже жорсткий наступ", - сказав він. 

На думку Моравецького, Путін хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ. При цьому прем'єр додав. що причиною наступу навесні є те, що земля не підходить для важких танків, для танків і артилерії взимку. Тому Путін, ймовірно, захоче дочекатися, поки висохне весь бруд, болота і не дуже підготовлений ґрунт для наступу.

"Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати нападу з білоруської північної частини України, так що Київ буде оточений із заходу", - сказав глава польського уряду.

Він зазначив, що глава Кремля "мобілізував багато нових солдатів, близько 200-250 тисяч".

"Не можна забувати, що ресурси Росії дійсно великі , а кишені глибокі. У них багато боєприпасів, багато зброї й багато людей ", - сказав польський прем’єр.

Крім того, Моравецький наголосив, що на місце очільника держави в Росії після Путіна може прийти "навіть гірший Путін".

"Звичайно, я вважаю Путіна дуже поганою, дуже поганою людиною, але я також вважаю, що це не єдина умова, тому що може бути інший Путін і навіть гірший Путін, тому це не єдиний фактор", - наголосив він.

  • 1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".
  • 2 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ворожі війська можуть розпочати наступ на Сході та Півдні до річниці вторгнення в Україну, 24 лютого. "Це може бути Донбас, а може бути Південь", вважає Резніков. Очільник Міноборони наголосив на "500 000 російських солдатів", мобілізованих Кремлем: "Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше". 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Польща
війна з Росією
Читайте також:
Онуфрій
Автор Микола Княжицький
1 лютого, 2023 середа
Митрополит Онуфрій "поскаржився" ООН – в інтересах РПЦ і РФ
1 лютого, 2023 середа
Обмежено придатні до військової служби можуть бути мобілізовані: деталі
1 лютого, 2023 середа
Олексій Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін'юст, - ЗМІ
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.47
  • EUR
    Купівля 42.74
    Продаж 43.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 лютого
13:29
США і РФ
США виділять $135 млн з російсько-американського фонду на відновлення економіки України й Молдови
13:19
Залужний та Єрмак провели телефонну розмову з американськими посадовцями Салліваном і Міллі
13:15
Росіяни знову ударили по центру Краматорська, є поранені
13:11
Шмигаль і Боррель
Шмигаль на зустрічі з Боррелем закликав ЄС якнайшвидше запровадити санкції проти "Росатома"
13:03
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Смертність породіль і новонароджених на тимчасово окупованій території збільшилась більше ніж втричі, - Маляр
12:57
ЄС Україна
Bloomberg: ЄС оголосить про ще один пакет допомоги Україні на €400 млн
12:35
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли житловий сектор Комишан на Херсонщині, загинула жінка
12:32
Саакашвілі
"У найгірших традиціях НКВС СРСР": Україна звинуватила грузинську владу в катуваннях Саакашвілі
12:15
росія мобілізація орки окупанти
Командувач оборони Києва пояснив, з якою метою Росія готує нові підрозділи в Білорусі
12:07
Оновлено
До Одеської ОВА прийшли з обшуками. СБУ затримала одного з чиновників на хабарі
12:05
OPINION
Михайло Жернаков
Саміт Україна - ЄС: прориву не буде
11:50
світло
Укренерго підвищила ліміти споживання електроенергії по Україні
11:36
Сергій Лавров
Лавров дав зрозуміти, що після України РФ має намір узятись за Молдову
11:03
Австрія
Австрія висилає чотирьох російських дипломатів
11:00
Пентагон
У Пентагоні вважають, що Україна навряд чи поверне Крим найближчим часом, - Politico
10:44
Луганщина
Російські війська намагаються знайти слабкі місця ЗСУ та збільшують кількість обстрілів у напрямку Сватове - Кремінна, - ОВА
10:41
Не сплатили податки на 2 млрд гривень: СБУ повідомила про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК
10:40
американські системи ППО Patriot
Українські військові прибули до Німеччини на навчання на системах ППО Patriot
10:24
на фото F-16
США навряд чи погодяться передати Україні винищувачі F-16, але не заперечуватимуть, якщо це зроблять інші країни, - CNN
10:22
путін
Путін наказав до березня захопити усю Донеччину та Луганщину, - ГУР
10:21
окупанти, орки
Окупанти розповідають мешканцям Донеччини, що отримали наказ про взяття Вугледара й Запоріжжя, - Андрющенко
10:11
санкції проти рф
РФ через війну в Україні втратить можливості для експорту зброї, - британська розвідка
10:09
OPINION
Анатолій Амелін
Український титан: що чекає Коломойського
10:02
SpaceX запустила на орбіту 53 нових інтернет-супутники Starlink
09:51
Урсула фон дер Ляйєн
Президентка Єврокомісії та голова європейської дипломатії прибули до Києва
09:50
Ексклюзив
Кримський міст
Звільнення Криму буде розбито на кілька етапів, - Згурець
09:45
Молдова, російська ракета
Молдова встановили тип ракети, яка впала у неї під час обстрілу РФ України 14 січня
09:40
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росіяни можуть готуватися до нової ракетної атаки, про це свідчать маневри кораблів у Чорному морі, - Гуменюк
09:22
NASA показало в прямому ефірі другий вихід астронавтів у відкритий космос цьогоріч
09:21
Євро
Актуальний курс валют на 2 лютого: євро підскочив у ціні
09:10
Канада
Канада готується прийняти 10 тисяч уйгурських біженців з Китаю
09:08
Ексклюзив
окупанти
Ворог планує головний удар на Куп'янському напрямку з виходом на Харків, - офіцер ЗСУ Небір
08:54
Уранці ворог вже тричі обстріляв Харківщину, поранена жінка та співробітник ДСНС
08:51
Херсон
За добу загарбники 34 рази обстріляли Херсонщину, четверо людей поранені
08:40
Оновлено
Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок у Краматорську: щонайменше 3 загиблих і 18 травмованих
08:36
Окупанти зносять будинок у Маріуполі, де загинули близько 200 людей, - Андрющенко
08:33
Унаслідок дій війська Росії на Донеччині загинули троє мирних жителів, 22 отримали поранення
08:21
Наслідки обстрілу. Очаків, 9 січня
Росіяни з артилерії обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині
08:12
втрати ворога
За добу ЗСУ ліквідували 610 російських військових, два танки та засіб ППО
08:04
Обстріл Нікопольщини
Ворожі війська вночі накривали важкою артилерією Нікополь
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV