Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Згідно з усією інформацією, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один російський наступ, можливо, у березні чи квітні, і це буде дуже жорсткий наступ", - сказав він.

На думку Моравецького, Путін хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ. При цьому прем'єр додав. що причиною наступу навесні є те, що земля не підходить для важких танків, для танків і артилерії взимку. Тому Путін, ймовірно, захоче дочекатися, поки висохне весь бруд, болота і не дуже підготовлений ґрунт для наступу.

"Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати нападу з білоруської північної частини України, так що Київ буде оточений із заходу", - сказав глава польського уряду.

Він зазначив, що глава Кремля "мобілізував багато нових солдатів, близько 200-250 тисяч".

"Не можна забувати, що ресурси Росії дійсно великі , а кишені глибокі. У них багато боєприпасів, багато зброї й багато людей ", - сказав польський прем’єр.

Крім того, Моравецький наголосив, що на місце очільника держави в Росії після Путіна може прийти "навіть гірший Путін".

"Звичайно, я вважаю Путіна дуже поганою, дуже поганою людиною, але я також вважаю, що це не єдина умова, тому що може бути інший Путін і навіть гірший Путін, тому це не єдиний фактор", - наголосив він.

1 лютого секретар РНБО заявив: "Росіяни готуються до максимальної ескалації війни й не можна виключати жодного сценарію в найближчі два-три тижні".

2 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ворожі війська можуть розпочати наступ на Сході та Півдні до річниці вторгнення в Україну, 24 лютого. "Це може бути Донбас, а може бути Південь", вважає Резніков. Очільник Міноборони наголосив на "500 000 російських солдатів", мобілізованих Кремлем: "Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше".

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