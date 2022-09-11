На ракети з Білорусі треба відповідати ракетами з України, - командир білоруського полку ЗСУ
Командир білоруського добровольчого полку ім. Кастуся Калиновського Денис Прохоров вважає за необхідне вражати з території України місця пуску російських ракет у Білорусі
Про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу".
"Ігри в демократію про те, що "офіцально ж це Білорусь, це не територія РФ, а, отже, начебто і не вони стріляють", "а чого ми відповідатимемо?", це все таке невиразне. Я за те щоб відповідати, незважаючи на те, що це мій рідний дім", - зазначив Прохоров.
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На запитання, як би в такому разі поводив себе самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко, військовий відповів:
"Охє*ів би. Ну ось, просто охє*ів".
"А потім?", - перепитала у нього журналістка Яніна Соколова.
"Потім би ще раз охє*ів", - підкреслив командир полку імені Калиновського.
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