На Рівненщині через випадок поліомієліту проведуть масову вакцинацію дітей

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Впродовж 14 днів - до 22 жовтня відбудеться невідкладний тур вакцинації на території області для дітей до 5 років незалежно від раніше проведеної вакцинації.



Читайте також: На Рівненщині у 1,5 річної дитини виявили поліомієліт, - МОЗ

Наступні три раунди будуть тривати впродовж 90 днів та охоплювати усе населення області цієї вікової групи.

Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання.