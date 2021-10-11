На Рівненщині через випадок поліомієліту проведуть масову вакцинацію дітей
У Рівненській області почали позачергову вакцинацію дітей від поліомієліту
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Впродовж 14 днів - до 22 жовтня відбудеться невідкладний тур вакцинації на території області для дітей до 5 років незалежно від раніше проведеної вакцинації.
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Наступні три раунди будуть тривати впродовж 90 днів та охоплювати усе населення області цієї вікової групи.
Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання.
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