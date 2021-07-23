На Рівненщині виявили калюжі з рожевою водою: ДСНС перевіряє походження

Про це передає пресслужба ДСНС.

“Фахівці встановлюють походження калюж із рожевою водою поблизу Рівного. Рятувальники Головного управління ДСНС України у Рівненській області, спільно зі службами взаємодії, відреагували на повідомлення про те, що у полі неподалік Рівного з'явилася вода із рожевим забарвленням”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, алюжі із рожевою рідиною у полі помітив напередодні, 22 липня, мешканець села Колоденка.

Зі слів голови місцевої ОТГ було встановлено, що один із сільськогосподарських виробників, під час обробки угідь залишив рештки рідини невстановленого походження.

На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Проводиться забір проб ґрунту, повітря та самої речовини для проведення експрес-аналізів.

Про результати рятувальники повідомлять додатково.





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