На Рівненщині закінчились експрес-тести на коронавірус, наступні очікують у жовтні
У Рівненській області закінчилися експрес-тести на COVID-19
Про це заявила голова КП "Обласний центр громадського здоров'я" Олена Ганздюк, повідомляє "Рівне вечірнє".
"Тести закуплені за кошти держбюджету і надходять нам від МОЗ. Зараз вони закінчились, адже з моменту загострення епідситуації потреба в експрес-тестах зростає і буде гостра", - сказала вона.
Найближча поставка у область очікується на жовтень-листопад.
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