На Рівненщині закінчились експрес-тести на коронавірус, наступні очікують у жовтні

Про це заявила голова КП "Обласний центр громадського здоров'я" Олена Ганздюк, повідомляє "Рівне вечірнє".

"Тести закуплені за кошти держбюджету і надходять нам від МОЗ. Зараз вони закінчились, адже з моменту загострення епідситуації потреба в експрес-тестах зростає і буде гостра", - сказала вона.

Найближча поставка у область очікується на жовтень-листопад.