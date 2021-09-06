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На Рівненщині закінчились експрес-тести на коронавірус, наступні очікують у жовтні

6 вересня, 2021 понедiлок
22:56
Коронавірус швидкі тести

У Рівненській області закінчилися експрес-тести на COVID-19

Про це заявила голова КП "Обласний центр громадського здоров'я" Олена Ганздюк, повідомляє "Рівне вечірнє".

"Тести закуплені за кошти держбюджету і надходять нам від МОЗ. Зараз вони закінчились, адже з моменту загострення епідситуації потреба в експрес-тестах зростає і буде гостра", - сказала вона.

Найближча поставка у область очікується на жовтень-листопад.

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Рівненська область
МОЗ
тести
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