На Рівненщині знайшли тіло військового, який тиждень перебував у розшуку
У середу, 16 лютого, на території Рівненського військового полігону знайшли тіло військового, ознак насильницької смерті на його тілі не виявили
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області: він проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні - проходив навчальний курс. Із 8 лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби, та востаннє його бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району", - йдеться у повідомленні.
Причини смерті військового поки не встановили, результати будуть відомі після судово-медичної експертизи.
Зараз триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України (зникнення особи безвісти).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.36
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе