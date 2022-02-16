На Рівненщині знайшли тіло військового, який тиждень перебував у розшуку

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



"Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області: він проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні - проходив навчальний курс. Із 8 лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби, та востаннє його бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району", - йдеться у повідомленні.



Причини смерті військового поки не встановили, результати будуть відомі після судово-медичної експертизи.



Зараз триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України (зникнення особи безвісти).



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb