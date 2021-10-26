На Рівненській АЕС сталася аварія: розгерметизувався трубопровід

Про це повідомляє у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку № 3 (знаходиться на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння", - йдеться в повідомленні.

Наразі трубопровід персоналом станції перекрито. Жертв і постраждалих немає.

"Радіаційний і протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

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