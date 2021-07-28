"На рівні країн Європи": Зеленський заявив про готовність України до нової хвилі коронавірусу
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нової хвилі пандемії COVID-19 восени
Про це він сказав на форумі "Україна 30", передає Інтерфакс-Україна.
"Ми готові восени (до нової хвилі COVID-19 ), чого не було, - щодо лікарень, ліжок, кількості автомобілів швидкої допомоги, зарплати лікарів, які отримують 300% і борються з COVID-19... Ми готові, я вважаю, в цьому випадку, на рівні інших європейських країн. І точно не гірше", - заявив президент.
- За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, нова хвиля коронавірусу в Україні може початись раніше, ніж за місяць
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