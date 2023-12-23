На Різдво сніг перейде у дощ, очікуються похолодання та вітер: різдвяний прогноз від Наталки Діденко
У ніч на Різдво, 25 грудня, очікується похолодання, а вдень істотно потепліє, але сніг перейде в дощ і буде вітряно
Про це йдеться у прогнозі Наталки Діденко.
На Святвечір погода в Україні буде вітряною, із періодичним снігом, у ніч на Різдво з похолоданням до -2...-6 градусів.
Уже вдень 25 грудня істотно потепліє, до +4...+9 градусів, на півдні та південному заході до +10...+13 градусів.
"І вдень на Різдво сніг перейде у дощ!" - попередила Діденко.
Загалом 24–25 грудня буде вітряно, пориви західного вітру можуть сягати 15–22 метрів за секунду.
"Обережно, колядники, не дайте себе звести на манівці!" - застерігає синоптикиня.
Погода у столиці
У Києві 24–25 грудня очікується сильний вітер.
У неділю, 24-го, часом невеликий сніг, мокрий сніг, близько нуля, а вже у ніч на Різдво похолодання до -5 градусів. Вдень у столиці різко потеплішає до +7 градусів і дощитиме.
- До кінця тижня й на Різдво погода в Україні змінюватиметься від відносно теплої з невеликими локальними опадами до похолодання з дощем і мокрим снігом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе