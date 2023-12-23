На Різдво сніг перейде у дощ, очікуються похолодання та вітер: різдвяний прогноз від Наталки Діденко

Про це йдеться у прогнозі Наталки Діденко.

На Святвечір погода в Україні буде вітряною, із періодичним снігом, у ніч на Різдво з похолоданням до -2...-6 градусів.

Уже вдень 25 грудня істотно потепліє, до +4...+9 градусів, на півдні та південному заході до +10...+13 градусів.

"І вдень на Різдво сніг перейде у дощ!" - попередила Діденко.

Загалом 24–25 грудня буде вітряно, пориви західного вітру можуть сягати 15–22 метрів за секунду.

"Обережно, колядники, не дайте себе звести на манівці!" - застерігає синоптикиня.

Погода у столиці

У Києві 24–25 грудня очікується сильний вітер.

У неділю, 24-го, часом невеликий сніг, мокрий сніг, близько нуля, а вже у ніч на Різдво похолодання до -5 градусів. Вдень у столиці різко потеплішає до +7 градусів і дощитиме.