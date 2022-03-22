На саміті ЄС оголосять про готовність Заходу вводити нові санкції щодо Росії, - телеканал TGcom24

Про це повідомляє італійський телеканал TGcom24 із посиланням на чорновий варіант тексту підсумкової заяви, інформує Еспресо.TV

За інформацією телеканалу, у документі сказано, що ЄС "залишається готовим швидко приймати скоординовані санкції". Крім того, у ньому наголошується, що країни ЄС мають разом із Єврокомісією готувати плани, націлені на середньострокове та довгострокове розміщення у себе біженців.

Раніше у вівторок радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США та їхні західні партнери мають намір у четвер оголосити про нові санкції проти Росії.

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