На саміті ЄС оголосять про готовність Заходу вводити нові санкції щодо Росії, - телеканал TGcom24
Лідери країн ЄС на саміті цього тижня збираються висловити готовність, якщо в цьому буде потреба, до нових санкцій проти Росії
Про це повідомляє італійський телеканал TGcom24 із посиланням на чорновий варіант тексту підсумкової заяви, інформує Еспресо.TV
За інформацією телеканалу, у документі сказано, що ЄС "залишається готовим швидко приймати скоординовані санкції". Крім того, у ньому наголошується, що країни ЄС мають разом із Єврокомісією готувати плани, націлені на середньострокове та довгострокове розміщення у себе біженців.
- Раніше у вівторок радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США та їхні західні партнери мають намір у четвер оголосити про нові санкції проти Росії.
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