На саміті НАТО в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України, - Столтенберг

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, передає ЄП.

"Зараз рано прогнозувати, які рішення лідери ухвалять на саміті наступного року, але я впевнений, що союзники продовжать підтримувати раніше прийняті рішення. Йдеться про нашу повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету наших близьких партнерів Грузії і України. Ми також підтримуємо рішення, коли йдеться про прагнення приєднатися до НАТО", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО буде продовжувати підтримку, щоб Україна і Грузія могли просуватися до інтеграції.

"І я вітаю той факт, що союзники на двосторонній основі надають підтримку як Україні, так і Грузії", - додав Столтенберг.



Він додав, що дата саміту буде оприлюднена найближчим часом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія приєднаються до НАТО за власним рішенням і за згодою союзників незалежно від ставлення Росії до цього.