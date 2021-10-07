На саміті НАТО в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України, - Столтенберг
На саміті НАТО в Мадриді союзники планують підтвердити рішення про майбутнє членство України та Грузії в Альянсі
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, передає ЄП.
"Зараз рано прогнозувати, які рішення лідери ухвалять на саміті наступного року, але я впевнений, що союзники продовжать підтримувати раніше прийняті рішення. Йдеться про нашу повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету наших близьких партнерів Грузії і України. Ми також підтримуємо рішення, коли йдеться про прагнення приєднатися до НАТО", - сказав Столтенберг.
За його словами, НАТО буде продовжувати підтримку, щоб Україна і Грузія могли просуватися до інтеграції.
"І я вітаю той факт, що союзники на двосторонній основі надають підтримку як Україні, так і Грузії", - додав Столтенберг.
Він додав, що дата саміту буде оприлюднена найближчим часом.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія приєднаються до НАТО за власним рішенням і за згодою союзників незалежно від ставлення Росії до цього.
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