Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На сайті Міноборони офіційно запрацював розділ щодо шляху пораненого. Через вкладку "військовослужбовцям" здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо", - написала Маляр.

Посадовиця зазначила, що для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.