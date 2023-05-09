На сайті Міноборони офіційно запрацював розділ щодо шляху пораненого
На сайті Міністерства оборони України офіційно запрацював розділ для військовослужбовців "Шлях після поранення"
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"На сайті Міноборони офіційно запрацював розділ щодо шляху пораненого. Через вкладку "військовослужбовцям" здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо", - написала Маляр.
Посадовиця зазначила, що для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.
- Цього року Львів став столицею Нескорених. Понад дві сотні військових та ветеранів з усіх куточків України взяли участь у Національному відборі змагань "Ігри Нескорених".
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