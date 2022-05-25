Про це інформує в твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Підтримка Скоп'є України в ці напружені часи залишається непохитною. Україна завжди пам'ятатиме про це. Ми також згодні з тим, що на шляху інтеграції до ЄС Україна та Північна Македонія є компаньйонами, а не конкурентами", – пише Дмитро Кулеба.

У Міністерство закордонних справ Північної Македонії викликали посла Росії в Скоп'є Сергія Базднікіна. Йому вручили вербальну ноту, якою шість російських дипломатів були оголошені персонами нон грата.

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