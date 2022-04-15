Північна Македонія висилає шістьох російських дипломатів
У Міністерство закордонних справ Північної Македонії викликали посла Росії в Скоп'є Сергія Базднікіна. Йому вручили вербальну ноту, якою шість російських дипломатів були оголошені персонами нон грата
Про це повідомляє пресслужба МЗС Північної Македонії.
"На підставі інформації, отриманої від відповідних органів, зазначені шість російських дипломатів займалися діяльністю, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини", – йдеться в повідомленні.
Дипломати повинні покинути територію Північної Македонії в найближчі п'ять днів.
- Від початку вторгнення Росії на територію України станом на 8 квітня держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ.
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