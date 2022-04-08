Від початку повномасштабної війни в Україні держави-партнери видворили 443 російських дипломатів

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Світ реагує на зухвалу війну РФ висилкою російських дипломатів. Від початку вторгнення Росії на територію України держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ", – йдеться в повідомленні.

США, Велика Британія, Чехія суттєво скоротили дипломатичну присутність держави-агресора ще до розв’язання Росією повномасштабної війни. У міністерстві зазначають, що цей крок – акт солідарності з Україною, продовження зусиль з посилення глобальної ізоляції РФ. Захід завдав удару по спроможностях РФ вести агресивну політику, підривати мир і безпеку в Європі та перешкоджати допомозі України.

"Російські дипломати роками поширювали пропагандистські наративи, намагаючись викривити дійсність та приховати справжнє обличчя Кремля. Висилка дипломатів – пряма відповідь демократичного суспільства на злочини російського режиму", – додають у відомстві.

8 квітня стало відомо, що Росія вислала 45 співробітників посольства і консульства Польщі.У міністерстві заявили, що співробітники були оголошені "персонами нон грата" у відповідь на висилку Варшавою російських дипломатів з Польщі минулого місяця.