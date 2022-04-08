Від початку повномасштабної війни в Україні держави-партнери видворили 443 російських дипломатів
Від початку вторгнення Росії на територію України держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
"Світ реагує на зухвалу війну РФ висилкою російських дипломатів. Від початку вторгнення Росії на територію України держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ", – йдеться в повідомленні.
"Російські дипломати роками поширювали пропагандистські наративи, намагаючись викривити дійсність та приховати справжнє обличчя Кремля. Висилка дипломатів – пряма відповідь демократичного суспільства на злочини російського режиму", – додають у відомстві.
- 8 квітня стало відомо, що Росія вислала 45 співробітників посольства і консульства Польщі.У міністерстві заявили, що співробітники були оголошені "персонами нон грата" у відповідь на висилку Варшавою російських дипломатів з Польщі минулого місяця.
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