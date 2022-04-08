РФ висилає 45 працівників посольства Польщі

Про це повідомляє Sky News з посиланням на МЗС Росії.



У міністерстві заявили, що співробітники були оголошені "персонами нон грата" у відповідь на висилку Варшавою російських дипломатів з Польщі минулого місяця.



У березні МЗС Польщі заявило, що 45 російським дипломатам було наказано покинути країну через підозру в роботі на російську розвідку. Росія стверджувала, нібито ці звинувачення були безпідставними.



Рішення Польщі вислати дипломатів було прийнято після подібних рішень у трьох балтійських країнах: Латвії, Естонії та Литві, які вислали загалом 10 російських дипломатів.



Нагадаємо, за останні шість тижнів країни ЄС попросили майже 400 російських дипломатів залишити свої посади. Американські та європейські чиновники вважають, що висилка російських "дипломатів" із країн ЄС може серйозно порушити або зруйнувати роботу розвідки Кремля.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb