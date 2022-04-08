Висилка російських "дипломатів" із ЄС може зруйнувати роботу розвідки Кремля, - The Washington Post
Висилання сотень російських "дипломатів" із країн ЄС може зруйнувати значну частину московських розвідувальних мереж і призвести до різкого скорочення шпигунських та дезінформаційних операцій проти Заходу
Про це повідомляє The Washington Post.
Згідно з даними видання, за останні шість тижнів європейські чиновники попросили майже 400 російських дипломатів залишити свої посади. За словами американських та європейських чиновників, значна кількість цих "дипломатів", ймовірно, є шпигунами.
Росія залежить від цих оперативників у зборі розвідувальних даних у країнах, де вони служать, тому вислання може зруйнувати значну частину московських шпигунських мереж і призвести до різкого скорочення шпигунських та дезінформаційних операцій проти Заходу, вважають нинішні та колишні чиновники.
"Війна розвідки з Росією йде повним ходом. Це стане значним ударом для операцій російської розвідки в Європі", - сказав офіцер ЦРУ у відставці Марк Полімеропулос, який керував таємними операціями агентства в Європі та Росії.
Чиновники заявили, що це може бути найбільшим скоординованим висиланням дипломатів з Європи.
"Європа завжди була майданчиком для росіян. Вони завдали хаосу втручанням у вибори та вбивствами. Це давно назрілий крок", - наголосив Полімеропулос.
- 30 березня Словаччина наказала російському посольству скоротити штат на 35 осіб.
- У відповідь на звірства росіян у Бучі МЗС Німеччини ухвалило рішення вислати з країни 40 співробітників російського посольства в Берліні. Згодом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що з країни буде вислано 30 російських дипломатів.
- До інших країн доєдналися Швеція та Данія і заявили, що висилають російських дипломатів у звʼязку із вторгненням РФ в Україну. Також стало відомо про скорочення кількості російських дипломатів в Латвії та Естонії.
- Пізніше міністерство закордонних справ Словенії оголосило про рішення скоротити штат представництва РФ у Любляні. 7 квітня МЗС Хорватії анонсувало висилку з країни низки російських дипломатів, а Австрія видворила чотирьох дипломатів РФ за поведінку, несумісну з їхнім дипломатичним статусом.
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