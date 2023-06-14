На східному фронті Сили оборони повертаються на втрачені позиції, а ворог готовий тікати, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко зазначив, що на східному фронті Сили оборони України просунулися на кілька кілометрів
Про це він сказав в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Навколо Бахмута деякі підрозділи ЗСУ пішли у невеликі контрнаступи, невеликі наступальні дії. Ми маємо успіхи й на своєму напрямку. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці. Під Курдюмівкою, Кліщіївкою, Озерянівкою наші побратими просунулися на декілька кілометрів. Ця ділянка дуже принципова, вона була колись нами укріплена й втрачена минулого року", - зауважив Лисенко.
За словами бійця, на східному напрямку Сили оборони повертають втрачені позиції.
"Наразі знов повертаємось на свої позиції, вибиваємо ворога. І таке враження, що ворог вже готовий до цього. Загарбники затихлі, очікуючи нашого великого наступу, але їх нічого не врятує. Росіяни вже готові тікати", - підкреслив Лисенко.
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