Про це він сказав в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Навколо Бахмута деякі підрозділи ЗСУ пішли у невеликі контрнаступи, невеликі наступальні дії. Ми маємо успіхи й на своєму напрямку. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці. Під Курдюмівкою, Кліщіївкою, Озерянівкою наші побратими просунулися на декілька кілометрів. Ця ділянка дуже принципова, вона була колись нами укріплена й втрачена минулого року", - зауважив Лисенко.

За словами бійця, на східному напрямку Сили оборони повертають втрачені позиції.

"Наразі знов повертаємось на свої позиції, вибиваємо ворога. І таке враження, що ворог вже готовий до цього. Загарбники затихлі, очікуючи нашого великого наступу, але їх нічого не врятує. Росіяни вже готові тікати", - підкреслив Лисенко.

Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ в неділю, 11 червня, повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне.

Зранку 12 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині та Новодарівкою на Запоріжжі.

Міністерство оборони України наголошує, що наша армія під час наступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне

































