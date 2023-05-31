Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Активність ворога на східному фронті знизилася. За останні дві доби ворог скоротив кількість артилерійських обстрілів. Тобто ворожі обстріли є, але вони не такі масовані, як це було кілька днів тому. Бачимо, що ворог активно окопується, робить мінні загорожі, проводить інженерні роботи, робить запасні позиції по всій лінії фронту", - зауважив Кішак.

За його словами, противник готується до оборони та наступу з боку ЗСУ.

"Погода вже дозволяє проводити штурмові дії. По всій лінії фронту окупанти готуються до нашого наступу та скупчують піхоту. Якщо раніше росіяни ходили групами по 3-5 людей, зараз вони пересуваються відділеннями від 10 до 20 солдатів", - підкреслив Кішак.

Міноборони Британії у twitter пише, що росіянам не вдалося нейтралізувати українську ППО та завадити підготовці ЗСУ до контрнаступу за допомогою масованих ударів по Україні у травні

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ліквідували 207 910 російських військових, 3802 танки та 3124 БПЛА







