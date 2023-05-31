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Війна з Росією: хроніка
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Події у травні довели, що РФ все більше поступається ініціативою у війні проти України, - розвідка Британії

31 травня, 2023 середа
09:28
Війна з Росією ЗСУ

Росіянам не вдалося нейтралізувати українську ППО та завадити підготовці ЗСУ до контрнаступу за допомогою масованих ударів по Україні у травні

Про це пише міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що з початку травня 2023 року Росія все більше поступається ініціативою у війні проти України, а не просувається до власних військових цілей.

"У травні Росія 20 ночей завдавала масованих ударів крилатими ракетами та безпілотниками вглиб України. При цьому росіянам не вдалося досягти суттєвого успіху в нейтралізації вдосконаленої протиповітряної оборони України та знищенні українських сил, які готуються до контрнаступу. Водночас РФ була вимушена передислокувати частину силовиків, аби реагувати на напади партизанів на заході Росії", - зазначили військові аналітики з Британії. 

Вони пропустили, що російські командири намагаються накопичити резервні сили та розмістити їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це завдання ускладнює необхідність заповнювати прогалини на лінії фронту навколо Бахмута.


 
Донбас
ППО
російська армія
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Бахмут
Військові новини
ракетний удар
наступ ЗСУ
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