РФ відновила регулярні ракетні удари по Україні, аби виснажити ППО, - розвідка Британії
Росіяни за допомогою постійних масованих ударів по Україні у травні намагаються виснажити українську протиповітряну оборону
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що з початку травня Росія відновила часті ракетні удари по Україні. Аналітики припускають, що вони спрямовані передовсім на виснаження української протиповітряної оборони.
Зокрема, РФ почала частіше використовувати неозброєні безпілотники. Серед них БПЛА SuperCam російського виробництва, які є відносно дешевими та мають достатню дальність польоту над цілями крилатих ракет.
"Росія, швидше за все, прийняла цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових збитків і покращити корегування ударів. Повільний і неефективний процес націлювання російських військових був головним недоліком їхньої діяльності в Україні. Однак повільні розвідувальні БПЛА дуже вразливі для української ППО", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 17 травня британська розвідка заявила, що вразливість балістичних ракет повітряного базування "Кинджал" стала несподіванкою для Росії та викликала збентеження у Кремлі.
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