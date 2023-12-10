На сході та в центрі України ожеледиця, у Києві - туман. Синоптики попереджають про небезпеку
З вечора 10 грудня і включно з ранком 11 грудня у столиці туман, у східних та центральних областях країни - ожеледиця на дорогах
Про це попереджає Український гідрометеорологічний центр.
Зазначається, що ожеледиця на сході та в центрі буде впродовж усього дня 11 грудня, синоптики попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.
Такий самий рівень загрози через туман у Києві. Погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту.
Фото: Український гідрометеорологічний центр
- Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в понеділок, 11 грудня, в Україні очікуються туман, хмарність та опади. У південних областях триматиметься плюсова температура.
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