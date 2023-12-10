На сході та в центрі України ожеледиця, у Києві - туман. Синоптики попереджають про небезпеку

Про це попереджає Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що ожеледиця на сході та в центрі буде впродовж усього дня 11 грудня, синоптики попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.

Такий самий рівень загрози через туман у Києві. Погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту.

Фото: Український гідрометеорологічний центр