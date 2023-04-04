На сході тепло, а на заході - морози: прогноз погоди на 5 квітня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує у середу 5 квітня в Україні теплу та холодну погоду одночасно, проте у різних регіонах
Про це інформує Наталка Діденко.
Тепло й холод завтра зійдуться на території України.
Контрасти будуть значні, від -4°C вночі на заході до +18°C вдень на сході.
5 квітня вночі очікується у західних областях України 0-5 градусів морозу, у більшості областей +2...+6°C, на сході та півдні до +8°C.
Завтра вдень передбачається у південній частині та в східних областях +12...+16°C, на Луганщині до +18°C.
У західних областях буде не вище +1...+5°C.
У північних областях найхолоднішою буде Житомирщина, +3...+6°C, на Київщині та Чернігівщині +10...+14°C, а на Сумщині до +15...+17°C.
Щодо центральних регіонів, то на Вінниччині +5, Черкащині та Кіровоградщині +11...+13°C, Полтавщині до +15°C, а в Дніпрі та області ймовірно до +17°C.
Переважатиме в Україні волога погода, йтимуть періодичні дощі, які чергуватимуться із просто щільною хмарністю. Там, де температура суттєво знижуватиметься, дощ змішуватиметься із мокрим снігом.
Вітер буде північний та північно-східний, рвучкий, місцями із поривами до 15-20 метрів за секунду.
У Києві 5 квітня вночі та вранці передбачається дощова погода, а вдень опади припинятимуться, буде сильний вітер північно-східного напрямку.
Проте завтра у столиці трохи потепліє. Протягом дня повітря в столиці прогріється до +9...+11°C.
Далі по тижню дощі з перервами, але вологи буде задосить. Температура повітря трохи вирівняється, західні області поки що залишаються українським полюсом холоду.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
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