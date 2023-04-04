Про це інформує Наталка Діденко.

Тепло й холод завтра зійдуться на території України.

Контрасти будуть значні, від -4°C вночі на заході до +18°C вдень на сході.

5 квітня вночі очікується у західних областях України 0-5 градусів морозу, у більшості областей +2...+6°C, на сході та півдні до +8°C.

Завтра вдень передбачається у південній частині та в східних областях +12...+16°C, на Луганщині до +18°C.

У західних областях буде не вище +1...+5°C.

У північних областях найхолоднішою буде Житомирщина, +3...+6°C, на Київщині та Чернігівщині +10...+14°C, а на Сумщині до +15...+17°C.

Щодо центральних регіонів, то на Вінниччині +5, Черкащині та Кіровоградщині +11...+13°C, Полтавщині до +15°C, а в Дніпрі та області ймовірно до +17°C.

Переважатиме в Україні волога погода, йтимуть періодичні дощі, які чергуватимуться із просто щільною хмарністю. Там, де температура суттєво знижуватиметься, дощ змішуватиметься із мокрим снігом.

Вітер буде північний та північно-східний, рвучкий, місцями із поривами до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 5 квітня вночі та вранці передбачається дощова погода, а вдень опади припинятимуться, буде сильний вітер північно-східного напрямку.

Проте завтра у столиці трохи потепліє. Протягом дня повітря в столиці прогріється до +9...+11°C.

Далі по тижню дощі з перервами, але вологи буде задосить. Температура повітря трохи вирівняється, західні області поки що залишаються українським полюсом холоду.